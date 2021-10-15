Kılıçdaroğlu'ndan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan randevu istedi.

Kılıçdaroğlu, saat 15.30'da TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nu ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik ediyor.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapacağı öğrenildi.