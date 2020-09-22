Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için çok konuşulacak öneri

Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, oyun oynamanın yasak olduğu kahvehanelerle ilgili çözüm önerisinde bulunarak "Her oyunda yeni kağıt açacaksınız. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" dedi.

Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesini eleştirdi. Yapmış olduğu eleştiriyi kahvehaneler üzerinden desteklemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'na destelerin elden ele gezeceğini, her oyunda deste açmanın kahvehane başına günlük 300-400 deste yapacağını bunun da ortalama 4 bin TL yapacağını anlatmaya çalıştı.