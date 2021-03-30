Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: "Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi” derken, “hazırlanın” talimatını verdi.

Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında?

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK toplantısında kurmaylarına, “Anadolu’yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi” dedi. CHP Genel Başkanı’nın kurmaylarına erken seçim konusunda, “Hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi.

AK Parti zamanında yapılacak demişti

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak" demişti.

TBMM Başkanı'ndan erken seçim açıklaması

Erken seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mantığına aykırı. Erken seçim Niye var Anayasa’da. Çok ciddi bir kriz olduğu takdirde, bir çıkmaza girdiğinde siyaset, bir açık kapı olsun diye düşünülmüş bir düzenleme. Yani çok nadir kullanılabilecek bir imkan olarak bırakılmış. Eski sistemin alışkanlıklarından biri olarak görüyorum.