Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış
Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim" açıklamasında bulundu.
Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 11, 2021
🔹"Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz?"
🔹"Bize güvenin. Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" pic.twitter.com/RMvTdwKdLj
Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' ifadelerini kullandı.
Yorumlar