Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış

Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:



🔹"Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz?"

🔹"Bize güvenin. Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" pic.twitter.com/RMvTdwKdLj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 11, 2021

Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' ifadelerini kullandı.