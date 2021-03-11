AjansHaber.com.tr Gündem Kılıçdaroğlu: D. Akdeniz’deki gazı ben getireceğim

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış

Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim" açıklamasında bulundu.

Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.

Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' ifadelerini kullandı.

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