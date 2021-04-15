Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ kumpaslarına sahip çıkan Ahmet Altan'a 'Geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ı aradı. Kılıçdaroğlu, hayatı CHP düşmanlığı ile geçen ve FETÖ'ye tam destek veren Altan'a 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.
CHP Lideri'nin Taraf gazetesi ile FETÖ adına milli orduya ve millete kumpas yapan Altan'ı araması büyük tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Altan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
FETÖ kumpaslarına destek veren ve CHP düşmanlığı ile bilinen Altan ile yapılan bu telefon görüşmesi sol cenahta rahatsızlığa neden oldu.
FETÖ KUMPASLARINA SAHİP ÇIKMIŞTI
Altan kardeşler, FETÖ’nün sahte belgelerle hazırladığı tespit edilen Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına sahip çıkmış medya organlarında savunmuşlardı. Bu nedenle tahliye olmalarına rağmen halkın vicdanında müebbet cezasına mahkumlar...
İşte Ahmet Altan'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Taraf gazetesinin FETÖ kumpasına zemin hazırlayan o manşetleri:
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