Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, CHP'nin terör sevici, TSK düşmanı söylemlerini kürsüden eleştirdi. Kılıçdaroğlu ders gibi sözlere net bir cevap veremedi.

Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu protesto şoku yaşadı.

Kayseri'de CHP İl Teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda Kemal Kılıçdaroğlu'dan önce kürsüye gelen Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, 'Ordu satıldı' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı kınadığını belirtti.

Yakup Er, "Böyle köklü bir partinin milli hassasiyetlere daha fazla önem göstermesi gerekiyor. Başarır'ın açıklamasını uygun bulmuyor ve şiddetle kınıyorum. Türk milletinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmadan yapılan bu konuşmadan dolayı CHP Genel Merkezi'nin bu vekil hakkında disiplin kuruluna sevk edilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bir terörist cenazesine katılması yüce Türk milletinin milli değerlerine son derece aykırı bir tutumdur, kınıyoruz" diye konuştu. Er, konuşmasında muhtarların Külliye'de ağırlanmasına da değinerek "Bu muhtarlara verilen değeri gösterir. Ben 93 yıldır muhtarlık yapan bir ailenin üyesiyim. Dedelerimizin nasıl muhtarlık yaptığını yaşları ileri olanlar bilir. Şu anda muhtarlara sağlanan imkânlar için müteşekkiriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreninin Tahir Elçi'nin cenaze töreni olduğunu belirterek "Sosyal medyada photoshop yapılıyor, tabutun başına terör bayrağı konuluyor ve Sezgin Tanrıkulu ile yan yana getiriliyor" dedi. Kılıçdaroğlu Başarır ile ilgili açıklama yapmayarak konuyu Tank Palet Fabrikası üzerinden geçiştirdi.

Sabah'a konuşan Yakup Er, ailesinden CHP'ye oy verenlerin olduğunu ancak son gelişmelerden sonra tutumlarının değiştiğine dikkat çekerek, "CHP milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya kamuoyunda CHP tarafından rencide edilmesi de öncelikle ben ve benim gibi görev yapan muhtarımla birlikle yüce Türk milletini derinden üzmektedir. Biz bugün nasıl Cumhurbaşkanımıza laf söyletmiyorsak, Sayın Kılıçdaroğlu yarın iktidar olursa ona da söyletmeyeceğiz. Çünkü biz olaya siyasi değil milli bakıyoruz" dedi.

TEBRİK TELEFONLARI YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıdaki tepkilerinin ardından muhtarların neredeyse tamamından tebrik telefonları aldığını belirten Yakup Er, "Sayın Kılıçdaroğlu söylediklerim için bana kızmasın. O ne kadar Atatürkçü ise ben de o kadar Atatürkçüyüm. O ne kadar milliyetçiyse ben de o kadar milliyetçiyim. Ben o toplantıda milli bir duruş sergiledim. Kendilerinden de aynı duruşu bekliyorum" diye konuştu.