Kılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınavla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt verdi. MEB, "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" dedi. Öte yandan dün Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bugün saat 13:00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması geldi. Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mülakatta elenen öğretmen adayları için MEB’e gelişinden önce bakanlığın kapısına kilit vuruldu.