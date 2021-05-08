Kılıçdaroğlu yüzlerce kişinin katıldığı cenazede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın cenaze törenine katıldı.

Erhan'ın cenazesi, Ankara'dan hava yoluyla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Patnos ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'ne getirildi.

NAMAZ CAMİ İÇİNDE KILINDI

Cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze töreni, sağanak nedeniyle cami içerisinde yapıldı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Erhan'ın cenazesi, Patnos İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KALABALIK CENAZE ELEŞTİRİSİ

Cenazede çekilen görüntüler ise tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta kalabalık cenaze namazlarını eleştirmesine karşı, hem mesafe kurallarının hiçe sayıldığı hem de kapalı ortamda kılınan namaza katılması kendisiyle çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.