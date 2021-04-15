Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti

Yaptığı çıkışlarla adeta kendini yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez yine kendisiyle çelişti. Geçtiğimiz Şubat ayında "Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz mi karşı çıktık" diyen Kılıçdaroğlu aradan iki sonra ücretsiz patates, soğan dağıtımına karşı çıktı.

"BİZ Mİ KARŞI ÇIKTIK" DEMİŞTİ

"Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz mi karşı çıktık" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaraoğlu iki ay sonra hükümetin üreticinin elinde kalan patates, soğanı satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını eleştirdi.