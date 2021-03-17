Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisine atıfla söylediği, "Hayatın korkuyla geçti, korkaksın, bitiksin" sözlerine dünkü grup toplantısında yanıt verdi.

"AK Parti Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, sevgi ve saygımı gönderiyorum. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor." diyen Kılıçdaroğlu'nun o sözleri AK Parti'lileri güldürdü.

'KOMEDYEN OLMALIYMIŞ'

O sözleri kahkahalara boğulan bir adamın videosu ile birlikte Twitter hesabından paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Her salı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyince AK Partili gençler" notunu düştü.

Paylaşımın altına gelen yorumlarda Kılıçdaroğlu'na 'Komedyen olmalıymış' gibi eleştirilerde bulunuldu.