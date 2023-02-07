Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanları afet bölgelerini ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de içinde olduğu bir heyet ile afet bölgelerini ziyaret ediyor.

Bugün saat 13.30'da Adana'ya inen Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanları, Zeydan Karalar'dan bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanlarının saat 16.00'da Hatay afet bölgesini ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun programı şöyle:

İskenderun, Samandağı, Defne, Antakya ve Arsuz afet bölgelerinin ziyaret edilecek.

Program, hava ve yol durumuna göre gerçekleştirilecek.