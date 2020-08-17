Kılıçdaroğlu ve Akşener on yıl önce yapılmış kampı açtılar!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, 1 yıl içerisinde yaptığını iddia ettiği projelerin toplu açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ederek yaptı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Hepsi AK Parti döneminde yapılan projelerden biri olan Sarısu Gençlik Kampı tam 10 yıl önce faaliyete geçmiş.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, geçtiğimiz günlerde son 1 yıl içerisinde yaptığını iddia ettiği projeler için toplu açılış töreni düzenledi. İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılan toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çağrıldı. CHP’li Kaplan’ın yeni olarak tanıttığı, açılış kurdelesini Kılıçdaroğlu ve Akşener’in kestiği İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Dost Eller Mağazası, Gülümse Kafe, Gıda Bankası, Sarı Su Gençlik Kampı, Emine Bulut ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı, İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ve Çiçek Serası’nın AK Parti döneminde yapılan hizmetler olduğu ve yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan projeler olduğu öğrenildi.

10 YILDIR HİZMET VERİYOR

AK Parti İzmit yönetiminden edinilen bilgilere göre, yeni diye tanıtılan projelerin başında Sarısu Gençlik Kampı geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti yönetiminin 10 yıl önce faaliyete geçirdiği ve 2018 yılına kadar 27 bin gence hizmet veren Sarısu Gençlik Kampı yeni proje olarak gösterildi. Yine AK Parti döneminde yapılan iki adet parka Emine Bulut Parkı ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı tabelaları asılarak CHP’li yönetim tarafından yapılmış gibi kurdele kestirildi. AK Parti yönetiminin 4 yıl önce kentin çiçek ve süs bitkilerindeki dışa bağımlılığın önüne geçmek için hizmete açtığı İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ve Çiçek Serası da yeni proje olarak tanıtıldı. Son bir yıl içerisinde yapıldığı söyleyen kendi bünyesi dışında dijital ortamında da 25 binin üzerine kitap bulunduran İzmit Belediyesi Kütüphanesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren Dost Eller Mağazası, halkın hizmetine açılan Gülümse Kafe sosyal tesisi ve ihtiyaç sahiplerinin gıda taleplerinin karşılandığı Gıda Bankası projelerinin tamamının da AK Parti döneminde yapıldığı anlaşıldı.