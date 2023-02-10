Kılıçdaroğlu tekrar deprem bölgesine gidiyor!

Deprem bölgesindeki incelemelerini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kurulan afet koordinasyon merkezindeki çalışmaları yakından takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını yürüten Cumhuriyet Halk Partisi Afet Koordinasyon Merkezi’ne giderek yapılan çalışmaları yerinde takip etti ve bilgi aldı.

Genel Merkezimizde kurulan CHP Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen 27 bin çağrı ve mesajın yarısı, Göçük ve enkaz başından gelen yardım çağrısından oluştu.Gelen anlık çağrılar bölgede CHP tarafından kurulan koordinasyon merkezlerinin yanısıra AFAD’a da iletildi.

CHP lideri, koordinasyon merkezindeki incelemesinin ardından belediye başkanlarıyla birlikte tekrar bölgeye gideceğini açıkladı.