Kılıçdaroğlu: LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun?

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sapkın LGBT lobisinin sığınağı haline geldiği için feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.

"SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, Aydın'ın "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu" sorusuna "LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadeleri kullandı.

"ORTAK GÖRÜŞ OLURSA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

Aydın'ın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? sorusuna Kılıçdaroğlu "Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinlemeyeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi.