Kılıçdaroğlu: "HDP'yi Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil"

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, dün iddianamenin kabulüne karar vermişti.

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin terör örgütleriyle bağlantılandırılmasını doğru bulmadığını belirterek şu ifadelerle HDP'yi savundu:

"Terör örgütüyle bağlantılandırmak doğru değil"

Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz.