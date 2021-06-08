Kılıçdaroğlu HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi.

"DEMOKRASİNİN SAVUNULMASI GEREKTİĞİ BİR ORTAMDA..."

Kılıçdaroğlu'nun, toplantıdaki gündeminde HDP'ye açılan kapatma davası vardı. CHP Genel Başkanı, "Demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"HİÇBİR SONUÇ ELDE EDİLMEDİ"

"Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer.

Vatandaş, gider sandıkta istediği partiye oy verir. Bugüne kadar bizim Cumhuriyet tarihi süreci içinde kaç tane parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Hiçbir sonuç elde edilmedi.

"PARTİ KAPATMAYA YÖNELİK HER EYLEMİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Düşüncüye ifade etmekten korkmayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi bu ülkeye gerçek anlamda getirmiş olursunuz. Eğer siyasi partileri düşman olarak görüp, 'siyasi partiyi kapatın kardeşim' diye harekete geçiyorsan orada demokrasi yoktur. Demokrasi bütün partiler için olmalı.

Partiler düşüncelerini açıklar. Hakem halktır. Gider oyunu verir veya vermez. Asıl bunun üzerinde durmak gerekiyor. Parti kapatmaya yönelik her eylemi doğru bulmuyoruz."