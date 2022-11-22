Kılıçdaroğlu: Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız.

Taksim’deki 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla grup konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hep beraber karşı çıkmak zorundayız” dedi. Saldırganın yakalanmasını fakat olayın aydınlatılmamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Terörist sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç örgütü liderleriyle fotoğraf çektirmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi? Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye’dir. Türkiye’yi bu girdaptan çıkartmak zorundayız, sağlıklı politikalarla. Ve bunu kendi özgür irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlık suçu bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terör iç politika malzemesi olamaz zaten. Dolayısıyla terör bir insanlık suçuysa ve hepimiz insana saygı duyuyorsak o zaman terör konusunda beraber olmak zorundayız. Terör kimsen nereden gelirse gelsin hangi amacı taşırsa taşısın hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Kısır tartışmalarla terörüz yanındaymış, karşısındaymış gibi algı yaratmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Onlar zaten toplumu bölmek istiyorlar. Biz halkın partisiyiz biz ülkemizi yeniden inşa etmek, terörden uzak bir Türkiye olsun istiyoruz'' diye konuştu.

Geliyor gelmekte olan

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

ABD'ye, İngiltere'ye gittim. havuz medyası fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizmasi oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı. 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız.

Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşar. Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. O nedenle gittim. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze parada hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan.