Kılıçdaroğlu dolandırıcılık haberinin görüntülerini paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Türkiye’deki Gerçekler” adı altında videosundaki çöpten ekmek topladığı görülen kadının numara yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam bir tweet attı.
PAYLAŞTIĞI VİDEO YALAN ÇIKTI!
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda "Saraydaki tabloyla, Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik... #AçlıkEşittirRTE" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 'çöp siyaseti' yine çöktü!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021
🔹CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Türkiye’deki Gerçekler” adı altında videosundaki çöpten ekmek topladığı görülen kadının numara yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı.pic.twitter.com/EzXJa10Q02
GÖRÜNTÜLERDEKİ KADIN DOLANDIRICI ÇIKTI
Çöpten ekmek topluyor gibi görünen kadın profesyonel dolandırıcı çıktı!
Uçankuş TV'nin haberine göre, CHP liderinin paylaştığı görüntüdeki kişilerin, insanların duygularıyla oynayan dolandırıcı çete olduğu ortaya çıktı.
ORTADA ZAVALLILIK YOKTU!
5.saniyede ilk görüntüde verilen, güya çöpten ekmek toplayan, zavallı olarak lanse edilen dilenci, UçanKuş TV'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahtekar/dolandırıcı ekipten birisiydi!.. Yani ortada bir zavallılık yoktu!
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