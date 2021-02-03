Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıran provokatörlere "evladım" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal açıklamalarda bulundu. Boğaziçi üzerinden sergilenen kaosa çanak tutan Kılıçdaroğlu, rektör atamasına bahane ederek devletin polisine alçakça saldıran provokatörlere 'Evladım' diye seslendi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C'li gözaltına alındı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı.
Provokatörler sahnede!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021
🔹Kadıköy'de provokatörler,yolu çöp konteynerıyla kapatıp polis aracına saldırdı
🔹Sosyal medyada bazı hesaplar ve gazeteciler, o anlara ilişkin görüntülerde araca saldırı anını kesip,"polis, göstericilerin üzerine araç sürdü" diyerek algı operasyonu yaptı pic.twitter.com/PBicqvWcqh
Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıranları 'Evlatları' gibi görerek serbest bırakılmaları için çağrı yaptı.
GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021
Kadıköy'de provokatörler polis aracına tekmeler ve taşlarla saldırdı. Provokatörler, polis aracının arka camını kırdı.#DevletiminYanindayim pic.twitter.com/ntt0Nt64y4
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Yakalanan 159 şüpheli kişiden;
19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı
23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı
9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığını,
Ayrıca;
15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle
17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle
13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle
12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle
4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle
7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile
8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile
3 kişi SYKP isimli terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.
Provokatörler sahnede!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021
🔹Ankara'da provokatörler "Boğaziçi'ni" bahane edip polise saldırdı.#DevletiminYanindayim pic.twitter.com/cCPo4rDClK
PROVOKASYONA GELMEYİN
Öte yandan sağduyulu sosyal medya kullancıları, öğrencileri, annelerini ve babalarını uyararak 'provokasyona gelmeyin' uyarısında bulundu.
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