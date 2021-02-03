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Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıran provokatörlere "evladım" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal açıklamalarda bulundu. Boğaziçi üzerinden sergilenen kaosa çanak tutan Kılıçdaroğlu, rektör atamasına bahane ederek devletin polisine alçakça saldıran provokatörlere 'Evladım' diye seslendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C'li gözaltına alındı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı.

Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıranları 'Evlatları' gibi görerek serbest bırakılmaları için çağrı yaptı.

GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Yakalanan 159 şüpheli kişiden;

19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı
23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı
9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığını,

Ayrıca;

15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle
17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle
13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle
12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle
4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle
7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile
8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile
3 kişi SYKP isimli terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.



PROVOKASYONA GELMEYİN

Öte yandan sağduyulu sosyal medya kullancıları, öğrencileri, annelerini ve babalarını uyararak 'provokasyona gelmeyin' uyarısında bulundu.

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