Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıran provokatörlere "evladım" dedi





Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı.

Provokatörler sahnede!



🔹Kadıköy'de provokatörler,yolu çöp konteynerıyla kapatıp polis aracına saldırdı

🔹Sosyal medyada bazı hesaplar ve gazeteciler, o anlara ilişkin görüntülerde araca saldırı anını kesip,"polis, göstericilerin üzerine araç sürdü" diyerek algı operasyonu yaptı pic.twitter.com/PBicqvWcqh