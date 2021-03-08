Kılıçdaroğlu: "Demirtaş'ın açıklamaları değerlidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK tarafından Gara'da 13 kişinin alçak bir şekilde şehit edilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan CHP Lideri, Sancar ile Demirtaş'ın açıklamalarını 'değerli' bulduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU: SANCAR VE DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI DEĞERLİDİR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin HDP’ye karşı bir rezerviniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yasalar çerçevesinde kurulmuş hiçbir siyasi partiye karşı rezervimiz yok. Bu bağlamda Sayın Mithat Sancar’ın da Sayın Selahattin Demirtaş’ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir."

Peki Mithat Sancar ile Selahattin Demirtaş ne demişti?

PKK'NIN GARA KATLİAMINDAN SONRA DEVLETİ SUÇLADILAR

HDP grup toplantısında konuşan Mithat Sancar, şunları söylemişti: "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir

Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da küstah bir açıklama yaparak operasyonun siyasi şov amacıyla yapıldığını söylemişti.

Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Gara'daki katliama ilişkin benzer bir açıklama yaparak “Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gara katliamının ardından devleti suçlayıcı açıklamalar yapan Mithat Sancar ile Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerli bulduğunu dile getirmesi tartışmalara neden oldu.