Kılıçdaroğlu canlı yayında adayın açıklanacağı tarihi duyurdu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta adayın kim olacaklarına karar vereceklerini ancak kamuoyuna açıklanmasının farklı bir tarihte gerçekleştirilebileceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarihte güzel bir törenle de açıklanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler, adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyeceklerini ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

“YOL HARİTASINI CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAYACAK”

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasıyla ilgili liderlerin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Onu 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasını ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü. (Yol haritasını) cumhurbaşkanı adayı açıklasın diye bir eğilim belirdi. Biz de o eğilime evet dedik” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN TARİH VERDİ

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa toplantısında cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 13 Şubat’ta buluşacağız. 13 Şubat’ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur…Büyük bir olasılıkla 13’ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13’ünde değil de 23’ünde de kamuoyuna bir şekliyle ortak mutabakat metniyle açıklanır.”

ALTI LİDER YARIN SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLIYOR

Altı liderin yarın seçim beyannamesini açıklayacağını belirten Kılıçdaroğlu, 9 ana başlıkta 2 bin 300 vaadi içeren ortak mutabakat metninin paylaşılacağını bildirdi.