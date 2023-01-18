CHP lideri AB ülkelerinin büyükelçilerine yemek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un da katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.