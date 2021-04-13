Kılıçdaroğlu artık fahri LGBT üyesi

Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine 13 kişilik LGBT üyesi CHP Genel Merkezi önüne gelerek bir basın açıklaması yaptı. LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, LGBT haklarını savunduğu için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Göksu, "Bize güç veren CHP'ye teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreklilikle ortaya koyduğu bu duruş bizlere cesaret kaynağı ve güç verdi. Zor şartlar altında bizlere sahip çıkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyuruyoruz" dedi. Göksu, "Tüm muhalefet partilerine gökkuşağı sözleşmesi hazırlayarak TBMM'de gündeme taşımalarını, bizlerin doğuştan edinilmiş haklarını teslim edecek yasal düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.