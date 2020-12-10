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Kılıçdaroğlu Abdullah Gül iddiasını yalanlamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağına ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope canlı yayınında Gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kafasındaki adayın Abdullah Gül olduğu iddiasına bulunarak; "Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı" ifadelerinde bulunmuştu.

Abdullah Gül iddiasına yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdülkaidr Selvi'nin Abdullah Gül iddiasına ilişkin şunları söyledi:

Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını verip bunu yazacaksınız diyorlar, onlar da "elbette" deyip yazıyorlar. Önümüzdeki seçimlere demokrasiye taraf olanlarla karşı olanların seçimi olarak bakıyoruz.

"ALİ Mİ OLDU VELİ Mİ OLDU, ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bana göre sorulması gereken soru şu. Halk nasıl Cumhurbaşkanı adayı istiyor? Cumhurbaşkanı tek aday mı olsun her şeye o mu karar versin? Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun?

Benim düşüncem şu; Bakın tek adam rejiminde hiçbir tartışma yok. Herkes bir kişiyi gösteriyor. Diyorlar ki, bizi de besliyor dünyanın parasını aktarıyor, dolayısıyla bizim adayımız belli. Peki biz ne diyoruz; Millet İttifakıyız demokrasiye bakıyoruz. Ali mi oldu Veli mi oldu, önemli değil. Cumhurbaşkanı nasıl olacak, yetkileri nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız lazım."

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