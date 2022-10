Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde Boston, New York ve Washington'da temaslarda bulundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun beraberindeki heyetle ABD’ye yaptığı ziyaret sürüyor. 9 Ekim'de başlayan ziyarette Kılıçdaroğlu’na parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Meclis Üyesi Yunus Emre, Başdanışman Hacer Foggo, Basın Danışmanı Ömer Topsakal ile Türkiye’den 5 gazeteci eşlik ediyor.

Bir korumayla ABD’ye giden Kılıçdaroğlu ilk gün Boston’da bulunan Massaschusetts Institute of Technology’de çalışan fizik Profesörü Canan Dağdeviren ile ‘Media Lab’ı gezdi. CHP lideri aynı üniversitede görev yapan kent bilimci Kent Larson, Koch Kanser Enstitüsü yöneticisi Bob Langer, Nükleer Enerji Bölümü’nde görev yapan Bilge Yıldız’la görüştü ve Nanoteknoloji Tesisi’ni gezdi.CHP lideri ve beraberindekiler MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nden Türk bilimadamları Mehmet Toner ve Harvard Üniversitesi’nden genetikçi Gökhan Hotamışlıgil’i ziyaret edip bilgi aldı. Akşam yemeği için ünlü iktisat profesörü Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve eşi Pınar Doğan, İlker ve Türkan Yalçın ile buluştu. Kılıçdaroğlu’nun bilimadamları ile buluşmasına gazeteciler de eşlik etti. CHP lideri’nin Daron Acemoğlu ile görüşmesinde genel olarak dünya ekonomisi, özelde de Türk ekonomisi üzerine görüşünü aldığı bildirildi. Prof.Dr. Acemoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılında yapılacak ekonomi zirvesine katılacağı da açıklandı.

Seyahatin ikinci günü Washigton’a ayrılmıştı ancak CHP liderinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği ve programda olmamasına rağmen New York’a gidip TÜRKEN Vakfı’na ait yurdun önünde çektiği videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun gazetecileri atlatması ve kara yoluyla New York’a gitmesi arada bulunan Pensilvanya’ya mı uğradı tartışmasına neden oldu. Türkiye’de bazı gazete ve internet medyasında CHP liderine ABD’li siyasetçilerin randevu vermediği iddiasına yanıt gecikmedi. CHP lideri bizzat kendisi, üç ABD’li senatörün randevu talebinde bulunduğunu, ancak bu talebi etik olmadığı gerekçesiyle kabul etmediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ABD gezisi çerçevesinde, Demokrat Parti’ye yakın olan Center for American Progress adlı düşünce kuruluşunu ziyaret etti. Toplantıya, düşünce kuruluşlarının Türkiye uzmanlarının da katıldığı bildirildi. Toplantıyı, Beyaz Saray ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ofisinden birer, Dışişleri Bakanlığı’ndan yedi, Senato ve Temsilciler Meclisi’nden üçer görevlinin toplantıyı izlediği yazıldı. Toplantının ardından CHP lideri önce Cumhuriyetçilerin destek verdiği American Purpose Dergisi yöneticileriyle sonra da Washington Post’u ziyaret ederek söyleşi verdi.

Kılıçdaroğlu, gezisinin son gününde ise sosyal medya üzerinden yayınlanan programında German Marshall Fund, ABD’de seçilmiş Türklerle, Dünya Bankası çalışanlarıyla, Türk öğrencilerle, kadın liderlerle sohbet edeceğini ve son olarak Türkiye Büyükelçisi Murat Mercan ile görüşeceğini duyurdu.