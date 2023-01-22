Kılıçdaroğlu: "6 lider demokrasi istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının şehirlerde yaptığı hizmetleri, Türkiye genelinde hayata geçireceklerini belirterek, "Bunu yaptığımız zaman Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan bunları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının harcadığı paranın, milletin parası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün Mansur Yavaş başkanımız halkına hesap veriyor, 'biz bunları yaptık' diyor. Bundan daha değerli ne olabilir? 'Her projenin fiyatı belli. YouTube'da yayınlıyoruz' diyor. Yani müteahhidi çağırıp 'Şu işi sen hallet, üstüne bir para artarsa onu da bizim yandaşa ver' demiyor. Belediye Başkanı arkadaşlarımız temiz bir siyaset için ne gerekiyorsa onun gereklerini yapıyor" dedi.

"Helalleşmenin zamanı geldi de geçiyor"

Türkiye'nin yeni ve güzel bir sayfa açmak zorunda olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "6 liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. 6 lider bir aradayız, hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken, niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi de geçiyor bile." diyerek sözlerini noktaladı.