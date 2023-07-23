Kılıçdaroğlu: 10 cephede yara alsam da mücadeleye devam

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları günden güne büyüyor.

CHP'nin ağır topları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde harekete geçti. Kurultay günü yaklaştıkça CHP iyice hareketlenirken, Kılıçdaroğlu'ndan da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Mücadeleyi asla bırakmam"

"Dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11’inci maça çıkmaz. İstifa çağrılarına ne diyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum. Tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum.

Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder. Etmelidir." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'na kızgın değilim"

"İmamoğlu’na kızgın mısınız?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum; gurur duyuyorum.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum." açıklamasında bulundu.