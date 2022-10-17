AjansHaber.com.tr Dünya Kiev'de patlama sesleri

Kiev'de patlama sesleri

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi. 

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kiev, Zaporijya ile Harkiv bölgeleri vuruldu
Türk vatandaşlarına zorluk çıkarılıyordu
Bakan Akar Kubrakov ile ziyarette bulundu
Hindistan balistik füze denemesi yaptı!
Rus saldırıları sonucu 10 sivil öldü, 14 yaralı
AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak!
Avustralya'da 34 bin ev sular altında kaldı!