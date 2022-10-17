Kiev'de patlama sesleri
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.
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