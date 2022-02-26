Kiev metro sığınağında bebek dünyaya geldi

Ukrayna‘nın başkenti Kiev‘de sığınak olarak kullanılan metroda bir bebek dünyaya geldi.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova Kiev metrosunda çekilen fotoğrafı “Az önce Kiev metro sığınağında bir bebek dünyaya geldi” notuyla duyurdu.

Az önce Kyiv metro sığınağında bir bebek dünyaya geldi pic.twitter.com/nqZcQNxaOZ — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 25, 2022

Mia adında küçük bir Ukraynalı bebeğin doğumu ülkede umut ışığı olarak yorumlandı.

Ukraynalı eski milletvekili Hannah Hopko doğum sonrası bir paylaşımda bulunarak, “Mia, bu gece Kiev’e bombalar düşerken sığınakta doğdu. Annesi bu zorlu doğumdan sonra mutlu. Putin Ukraynalıları öldürürken, Rusya ve Beyaz Rusya’nın annelerini Ukrayna’daki Rusya savaşını protesto etmeye çağırıyoruz. Yaşamları ve insanlığı savunuyoruz!” dedi.

“Yaşamayı hak eden bir bebek”

Küçük Mia, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında doğan tek bebek değildi.

Başka bir sığınakta da bir erkek bebek dünyaya geldi. Doktor annesinden izin alarak yaptığı paylaşımda, “Yaşamayı hak eden bir bebek” diye konuştu.