Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluklar ve Kovid-19 kısıtlamaları yine protesto edildi

Rum basınındaki habere göre, 13 Şubat'ta hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve son dönemde Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalar yüzünden yapılan gösteriler, bu hafta da binlerce kişinin katılımıyla sürdü.

"Kolokasi" isimli parkta toplanan protestocular, parlamento binasına yürüdü. Çok sayıda polis gözetimindeki protestolar, olaysız sona erdi.

Göstericiler, geçen hafta eylemler sırasında yaşanan gerginlikten sorumlu tuttukları polis aleyhinde slogan atarak istifa çağrısında bulundu.

Geçen haftaki gösteriler

Geçen hafta aynı sebeplerle gerçekleşen gösterilere 400 kişi katılırken daha kalabalık grupların eylem yerine ulaşması engellenmişti.

Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Olaylarda bazı eylemciler yaralanırken bazıları da gözaltına alınmıştı.

Dialogos web sayfasındaki habere göre ise polisin orantısız güç kullandığına dair medyadaki fotoğraf ve videoların ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde "yatırım karşılığı vatandaşlık" programıyla ilgili yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ve batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden olmuştu.