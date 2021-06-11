Kıbrıs Rum kesiminde bir ilk!

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Meclis Başkanlığına, Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) adayı 35 yaşındaki Dimitriu seçildi.

Dimitriu, ikinci turda 25 oy alarak Rum Meclis Başkanlığına seçilirken, Emekçi Halkın İlerici Partisinin (AKEL) Genel Sekreteri Andros Kiprianu 18 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Rum Meclisi'nde 56 milletvekili yer alıyor.

Kıbrıs Rum kesiminde 30 Mayıs'ta parlamento seçimleri yapılırken, DİSİ yüzde 27,77'lik oy oranıyla seçimleri ilk sırada tamamlamış ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını 3,71'den 6,78'e çıkarmıştı.

Rum Meclisinde, Muhafazakar-merkez sağ parti konumdaki DİSİ 17, Sol görüşlü AKEL 15, Kıbrıs Rum milliyetçisi Demokrat Parti (DİKO) 9, aşırı sağcı, ırkçı olarak bilinen ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan ELAM 4, Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) 4 vekil ile temsil edilecek. Demokratik Cephe (DİPA) 4 ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği 3 vekille Meclis'te temsil ediliyor.