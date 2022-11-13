KGK İstanbul ofisinde Umman buluşması!

KGK’nın Cihangir’deki ofisinde organize edilen buluşmaya KGK Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Virancık, KGK Suriye Temsilcisi Deniz Büstani, KGK Yaygın Medya Meclis Üyeleri; Ahmet Coşkunaydın, Tolga Yenigün, Nalan Yazgan ve Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan ile Danışma Kurulu üyesi Emral Cömert de katıldı.

Çay, kahve ve kuru pasta eşliğinde yapılan sohbette Umman Devlet Televizyonu eski başkanı, Umman Gazeteciler Birliği Başkanı, gazeteci, şair, yazar El Nehhari, Türk meslektaşlarına Umman’daki faaliyetlerinden bahsetti.

Yaklaşık 3 saat süren sohbette, El Nehhari, “Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Böylesi ciddi bir kuruluşta görev almaktan son derece memnunum. Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyorum. Aranızda olmamın asıl sebebi Umman ve Türk devletlerinin daha da yakınlaşmasına sağlamak ve buna katkıda bulunmak. Küresel Gazeteciler Konseyi’ndeki yeni misyonumla iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine büyük katkı yapacağıma inanıyorum. Beni bu göreve layık gören Genel Başkan Sayın Mehmet Ali Dim’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Muhammed El Nehhari’nin konuşmanın ardından KGK üyeleri bir bir kendilerini tanıttı. Ummanlı gazeteci El Nehhari meslektaşlarını en kısa zamanda ülkesinde ağırlamak istediğini ifade etti. Buluşma çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.