Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U'nun Eğil ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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