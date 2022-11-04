Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U'nun Eğil ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.