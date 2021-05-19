Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 6 terörist yakalandı

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensupları olduklarını kabul eden terör mensuplarının mahkemeye sevk edildikleri vurgulandı.

DEAŞ bölgedeki saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.