Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 4 terörist yakalandı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Irak Federal Polis güçlerinin kentin güneyinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

Operasyonun son dönemlerde bölgede artan şiddet olayları üzerine başlatıldığına dikkat çeken Kemal, kentin güneyindeki Zap kasabası yakınlarında iki köyde yapılan arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ bölgedeki saldırılarını sürdürüyor

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen, örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.