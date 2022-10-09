KERKES Projesi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarının (İHA) küresel konumlama sistemi (GPS) olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi'ni başarıyla tamamladıklarını ve teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"İHA'ların küresel konumlama sistemi (GPS) olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi'ni başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini İHA'larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak."

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamada da Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza atıldığı bildirildi.

STM'nin, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başladığı KERKES Projesi'nde sona gelindiği belirtilerek, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi'nin kabulünün tamamlandığı ifade edildi.

- "Askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin STM'nin milli mühendislik kabiliyetleriyle Türkiye'ye kazandırıldığına dikkati çekti.

KERKES ile İHA'ların elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. KERKES Projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti, diğer mini-mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız."

- KERKES Projesi

Harp sahalarında kullanım sıklığı giderek artan, hızlı ve güvenli taarruz imkanı sağlayan döner ve sabit kanatlı İHA'lar, küresel uydu seyrüsefer sistemlerine (GNSS) ve GPS'e ihtiyaç duyuyor.

Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşurken harekat sahasında GPS ve RF erişiminin sıklıkla kesilebildiği veya karıştırıldığı biliniyor. Bu durum ise İHA'ların görev gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi ile mini/mikro sınıfı İHA'lar, GPS'in olmadığı durumlarda artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek.

Döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini amaçlayan KERKES Projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi ve görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyrüsefer kabiliyetleri kazanıldı.

Sistem sayesinde yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'e gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor.

KERKES ile İHA'lar, artık GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirecek.