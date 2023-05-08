Kenya'da ormanlık alandaki "açlık tarikatına" baskın!

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kwale bölgesindeki Gökkuşağı Kilisesi'ne kaçırma şüphesiyle yapılan baskında 23 yaşındaki kilise lideri Joyce Mkumbi'nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ormanlık alanda yaşayan ve aralarında 50 çocuğun da olduğu 200 kişi alandan çıkarıldı.

Derme çatma kamplarda kalan ve dini ritüeller yapan kişilerin kilise tarafından burada yaşamaya teşvik edildiği aktarıldı.

Ayrıca, kadın papazın eğitimli olmadığı ve resmi diploması olmadığı da belirtildi.

Kenya'da Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" liderleri, terör suçlamasıyla yargılanıyor.