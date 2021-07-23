Kendini çamura bularken yakalandı, anında kovuldu

Avrupa’nın batısında yaşanan sel felaketinde yaklaşık 196 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Yüzlercesi ise kayıp ve bu felaketi tüm dünya konuşurken, Alman RTL kanalının tecrübeli muhabiri Susanna Ohlen bir skandala yol açtı.

Twitter üzerinden bir kişinin paylaştığı bu videoda, Susanna Ohlen, molozların olduğu bir köşeye geçiyor ve kendisini çamura buluyor. Çekime hazırlanan Ohlen, o sırada kayıt altında olduğunu bilmeden yerden avuç avuç çamur alıyor ve üstüne sürüyor. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medyanın konuştuğu bu manzara sebebiyle Ohlen kovuldu.

Yardım etmiş gibi görünmek için kendisini çamura bulayan muhabir işinden atıldı



🔹Avrupa’nın batısında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini takip eden gazetecilerden biri, hazırladığı haber için yalan söylediği ortaya çıkınca işini kaybetti. pic.twitter.com/GA0HJpi6jv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 23, 2021

MAKALE YAYIMLANDIKTAN SONRA VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Almanya’da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketi bütün dünya konuşuyor. Video yayımlanmadan önce de RTL.de, Ohlen'ın yer aldığı 'Sel sonrası temizlik: RTL sunucusu Bad Munstereifel'e yardım ediyor' başlıklı bir makale yayımlandı. Bu makalenin yayımlanmasının hemen ardından video ortaya çıktı ve ortalık karıştı.

Kanal tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘’Muhabirimizin yaklaşımı, gazetecilik ilkeleriyle ve kendi standartlarımızla açıkça çelişiyor. Bu nedenle, bunu duyduktan sonra Pazartesi günü ona izin verdik.’’

Hatırlanacağı üzere yoğun yağışlar sebebiyle Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi pek çok ülke etkilendi. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çalışmalar sürüyor.

200'DEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AKTARILDI

Yaşanan sel baskınlarından en çok etkilenin Almanya ve Belçika oldu. 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bu doğal afetin milyarlarca euro da maddi hasar bırakması bekleniyor.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde, kaydedilen ölümlerin sayısı 110'u aştı ve polis bu rakamın artabileceğinden endişeleniyor.