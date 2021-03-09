Kendi bakanının adını unutan Biden, canlı yayında kekeledi

Sosyal medyada da ses getiren videoda 78 yaşındaki Biden, Austin'in ismini unuttuğu anlarda kekeliyor ve Pentagon şefi için "Şu üniformanın başındaki" ifadesini kullanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttu ve Pentagon şefi için "Şu üniformanın başındaki" ifadesini kullandı.

Biden, ABD askeri muharip komutanlıklarına liderlik etmesi için iki kadın generalin aday gösterildiğini duyurduğu konuşmasında "Ve yardımcıya teşekkür etmek istiyorum - ah, eski general. Ona general demeye devam ediyorum, ama benim, benim - şu üniformanın başındaki" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ismini hatırlayamadı



🔹"Şeye, şeye... Eski general, general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformadan sorumlu bakana teşekkür etmek istiyorum."

🔹Biden'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/QBwMK8Fth5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 9, 2021

PROMPTERDAN OKURKEN HATA YAPMADI

Etkinliğin başında ise prompterdaki metni okuyan Biden, Savunma Bakanlığı liderinden "Sekreter Austin" diye bahsetmişti.

BIDEN'IN İLK VUKUATI DEĞİL

ABD Başkanı Biden, Aralık ayında da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı adayı olan Xavier Becerra'nın adını yanlış telaffuz etmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.