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Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

İzmir'de, CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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