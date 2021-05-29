Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Bir süre görüşerek sohbet eden iki isim de görüşmeyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

KRİTİK ZAMANLARDA DEVREYE GİRİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte de Cindoruk'u Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etmişti. CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından iki gün önce gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili, "Sayın Cindoruk siyaset dünyamızın deneyimli ve birikimli bir insanı. Bazı konularda düşüncelerini aldım, birikiminden yararlanıyoruz. Hem Türkiye'nin sorunlarını hem dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi" demişti.

Cindoruk ise görüşmeyle ilgili, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.