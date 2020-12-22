Kemal Kılıçdaroğlu: "Uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasından vergi alınsın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu, 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını önerdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesi ise sosyal medyanın diline düşüp dalga konusu olmasına neden oldu.

Uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasından vergi!

- Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapanlardan organ ticareti yapanlardan alacaksın" pic.twitter.com/Uv50wX6HNg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 22, 2020

Çıplak aramayı gelin kaldıralım...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yetkili makamlarca olmadığı açıklanan çıplak arama iddialarını da tekrar Meclis kürsüsünden dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz! Hangi gerekçeyle yapıyorsunuzÖzlem Zengin yok diyor ama yıllardır var. Gelin bunu birlikte kaldıralım..."