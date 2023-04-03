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Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilerin bayramlarda aldığı ikramiyeyi asgari ücret düzeyine çıkaracağını açıkladı.

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