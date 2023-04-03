Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilerin bayramlarda aldığı ikramiyeyi asgari ücret düzeyine çıkaracağını açıkladı.
Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum. pic.twitter.com/AhlWq6iZMS— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2023
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