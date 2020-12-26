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Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkçe Kur'an' skandalında hükümeti suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği organizasyonda Türkçe ezan okunması hakkında iktidarı suçladı. Kılıçdaroğlu, tartışmaları hükümetin gündem değiştirme çabası olarak yorumladı.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olan bir programda "Türkçe Kur'an-ı Kerim" sonrası gelen tepkiler, CHP lideri tarafından, "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

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KILIÇDAROĞLU TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİ SUÇLADI!

CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması da soruldu:

Kur'an ve ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.

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