Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkçe Kur'an' skandalında hükümeti suçladı

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olan bir programda "Türkçe Kur'an-ı Kerim" sonrası gelen tepkiler, CHP lideri tarafından, "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

KILIÇDAROĞLU TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİ SUÇLADI!

CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması da soruldu:

Kur'an ve ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.