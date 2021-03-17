Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri ziyaret ediyor

CHP, İYİ Parti ve HDP'yi yakından takip eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP ve Millet İttifakı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.

İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun tek başına iktidar olma iddiası olmadığını belirten Övür ittifakın yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. ÖvürCHP'nin bir türlü seçimlerde yüzde 20-25 bandını aşamadığını da sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TAKİP EDİYOR

Övür ayrıca Kılıçcaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmekten korktuğu için bu şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.