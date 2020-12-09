Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı

TBMM’deki konuşmasında söylediği "Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olamayacağımı size kim söyledi?” ifadesine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil. Adaylık konusu gündemde değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, bu konuda tek başına karar veremeyeceğini söyleyerek, "İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı ile birlikte aday olup olmayacağına karar verebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "AK Parti sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.