Kemal Kılıçdaroğlu: "Biden'a kızmaya gerek yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasının başında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kararın doğru bir adım olduğunu söyleyerek, 'Vatandaşa destek verilmeli' çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmcilerle görüşme yapması için ise Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

BİDEN'IN SOYKIRIM ÇIKIŞINA YANIT

CHP lideri ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasını ise

şu sözlerle değerlendirdi;

"1915 olayları acı mıdır evet acıdır. İncelenmeli mi evet gerekirse incelenmeli. Fakat politikacılar değil tarihçiler incelemeli.

Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Neden şimdi 'soykırım' olarak tanımlandı?

Biden'a kızmaya gerek yok, o kendi iç politikasının gereğini yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası nedir? Dış politikada iktidar muhalefet ayrımı yoktu, Türkiye'nin çıkarları birlikte savunulur. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktadır bu."