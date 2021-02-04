Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Tank-Palet fabrikasının 'Katar'a peşkeş çekildiğini' söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, geçtiğimiz aylarda manevi tazminat davası açılmıştı.

Başkan Erdoğan'a "Parası olanın önünde diz çöktün." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na açılan 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar bugün verildi.

100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, tank palet fabrikasına yönelik sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARARA İLK TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu bugün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahkemenin kendisi hakkında vermiş olduğu tazminat kararı için de açıklamalarda bulunan CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Tank Palet’e ne yaparsa yapsın ben haklıyım. Katar ordusuna peşkeş çekti mi çekti. Bedava verdi. Yargıçları beni tazminata mahkum edebilir hiç önemli değil. Ben her türlü mücadeleyi vereceğim, tarih beni haklı çıkaracak onları mahkum edecek. "

DAVA SÜRECİ

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin 1 Aralık 2020'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "bir bütün olarak Başkan Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği" belirtilmişti.

"HAKARETİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'a hakaret etmeyi "alışkanlık haline getirdiği" öne sürülmüştü.