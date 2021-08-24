Kazdağları'nda orman yangını

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin ilerlemesini önledi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu" dedi.

Kazdağları'nın, Türkiye'nin en değerli orman alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle devam etti:

"Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuzun başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, burada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve gereken bütün müdahaleler en üst seviyede gerçekleştiriliyor."

Vali Hasan Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koyarak iyi bir koordinasyonla söndürme faaliyetinden sonuç almayı umduklarını dile getiren Şıldak, "Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Etkili bir müdahale ile büyümeden Allah'ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah" diye konuştu.