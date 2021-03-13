Kazakistan'da An-26 tipi uçak düştü
Kazakistan'da An-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı. Uçakta 6 kişinin olduğu belirtiliyor.
Yerel basın, uçak kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sovyet tasarımı uçak, hem Rusya hem de Kazakistan orduları tarafından askeri nakliye aracı olarak kullanılıyor.
Kazakistan'da An-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı.
Uçakta 6 kişinin olduğu belirtiliyor. Yerel basın, uçak kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Sovyet tasarımı uçak, hem Rusya hem de Kazakistan orduları tarafından askeri nakliye aracı olarak kullanılıyor.
Kazakistan'da An-26 tipi bir askeri nakliye uçağı Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştü— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 13, 2021
🔹Yerel basın, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
🔹Uçakta 6 kişinin olduğu belirtiliyor.
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