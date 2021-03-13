Kazakistan'da An-26 tipi uçak düştü

Yerel basın, uçak kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sovyet tasarımı uçak, hem Rusya hem de Kazakistan orduları tarafından askeri nakliye aracı olarak kullanılıyor.

Kazakistan'da An-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı.

Uçakta 6 kişinin olduğu belirtiliyor. Yerel basın, uçak kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sovyet tasarımı uçak, hem Rusya hem de Kazakistan orduları tarafından askeri nakliye aracı olarak kullanılıyor.